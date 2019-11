CHILDREN OF BODOM kündigt finale Show im aktuellen Line Up an!

CHILDREN OF BODOM hat massive Veränderungen im Line Up angekündigt. In einem Statement heißt es, dass Schlagzeuger Jaska Raatikainen, Bassist Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä und Keyboarder Janne Wirman nach einer letzten gemeinsamen Show am 15.12.2019 getrennte Wege gehen. Die letzte Show im aktuellen Line Up, das teils über 25 Jahre besteht, wird am 15.12.2019 in Helsinki stattfinden und "A Chapter Called Children Of Bodom" heißen.

Das komplette Statment könnt ihr auf der Homepage der Band lesen.