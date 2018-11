CHRISTMAS BASH 2018: Line-Up komplett mit SAXON!

Am 7. und 8. Dezember 2018 wird in Geiselwind das CHRISTMAS BASH 2018 stattfinden. Hier sind alle Bands, die an den zwei Tagen aufspielen werden: SAXON, CHILDREN OF BODOM, GLORYHAMMER, ALESTORM, EXODUS, SODOM, ORDEN OGAN, DEATH ANGEL, SUICIDAL ANGELS, D.A.D., RAGE, SINNER, SKALMÖLD. Es steht auch schon fest, in welcher Reihenfolge die Bands an den beiden Tagen spielen werden: Running Order.

Metal, Weihnachtsmarkt und Freibier, ausgeschenkt von den Musikern der Bands. Da bleibt nur noch zu erwähnen, wo es Tickets gibt, nämlich über die Festivalwebseite.

(Bild: Veranstalter)