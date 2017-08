CHRISTMAS BASH Festival mit DORO, ROSS THE BOSS, BRAINSTORM und mehr

Wenn es Winter wird, muss der Metalfan nicht auf Festivals verzichten. In Geiselwind gibt es die Infrastruktur, auch im Dezember richtig zu rocken. So findet das Festival in diesem Jahr am 1. und 2. Dezember 2017 statt. Bislang sind folgende Bands bestätigt: DORO, ROSS THE BOSS (natürlich mit MANOWAR-Songs), BRAINSTORM, WOLFHEART, MAX & IGGOR CAVALERA, OVERKILL, TURISAS, INSOMNIUM und DESERTED FEAR. Es gibt die Möglichkeit zu campen, aber vor allem wird es auch ganz besondere Übernachtungspakete im "Heereslager" in Tipis und Holzhütten geben. Nähere Informationen dazu wird es in Kürze geben, die Tickets können aber bereits im Shop des Veranstalters für 71,60 Euro erworben werden.



