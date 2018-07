CHRISTMAS BASH mit CHILDREN OF BODOM, EXODUS, SKALMÖLD

Heavy Metal Christmas heißt es wieder am 7- und 8.12. in Geiselwind, wenn das traditionelle CHRISTMAS BASH stattfinden wird. Jetzt sind obige drei Bands dazugekommen, sodass das Billing wie folgt aussieht: CHILDREN OF BODOM, D.A.D., DEATH ANGEL, EXODUS, GLORYHAMMER, RAGE, SINNER, SKALMÖLD, SODOM, SUICIDAL ANGELS.

Neuerdings gibt es neben den Festivalkarten für das gesamte Event auch Tagestickets auf der Festivalseite. Trotz der kühlen Jahreszeit kann man übrigens auch campen. Dazu sagt der Veranstalter: "Das CHRISTMAS BASH soll ein Festival von und für Metal-Fans sein. Was auch immer dazugehört, wir wollen es ermöglichen. Und Camping ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil dieser Festival-Kultur." Aber man kann auch im Heereslager Tipis oder Holzhütten mieten, und Sport gibt es in Form von Bogenschießen, Speerwerfen und Klettern ebenfalls.

