CHRIS CAFFERY: Neues Solo-Album

Der Gitarrist, den wir durch SAVATAGE und TRANS-SIBIRIAN ORCHESTRA lieben gelernt haben, wird am 27. Juli sein neues Album "The Jester's Court" veröffentlichen. Jetzt wurde das Cover und die Trackliste bekannt gegeben:

Upon The Knee

1989

Lost Tonite

Magic Man

Protect My Soul

Inside My Heart

Luna Major

Watch

The Feeling Of A White Lie

Checkmate

The Jester's Court

Baby You And I