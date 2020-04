CHRIS ROSANDER: Debütalbum kommt!

Der schwedische Künstler ist erst 22 Jahre alt, aber ein großer Fan der alten AOR-Recken. Sein erstes Soloalbum "King Of Hearts" wird am 26. Juni über AOR Heaven erscheinen. Auf dem Album hat er bis auf den Bass alle Instrumente selbst eingespielt, wobei Schlagzeug und Perkussion programmiert sind. Hört doch mal rein in 'Don't Look Back': Youtube.

