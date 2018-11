CHROME DIVISION mit Video und Tourdaten

Das letzte Album "The Last Ride" der Norweger ist gestern erschienen, wer sich noch nicht für einen Kauf entscheiden konnte, bekommt hier ein weiteres Argument in Form von 'I'm On Fire Tonight' vorgesetzt: Youtube.

Auch die letzte Tour ist angekündigt und wird hier Station machen:

08.02. N Oslo - John Dee

09.02. D Hamburg - Headcrash

10.02. D Osnabrück - Bastard Club

11.02. D München - Backstage Club

12.02. CH St. Maurice - Manoir

13.02. D Mannheim - MS Connexion

14.02. NL Eindhoven - Dynamo

15.02. D Düsseldorf - Pitcher

16.02. D Oldenburg - Cadillac

17.02. DK Copenhagen - Beta

Bei und werden CROSSPLANE und VIRGINIA HILL dabei sein.