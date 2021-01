CHTHONIC - Neues Lebenszeichen

Seit einigen Jahren hat man wenig von CHTHONIC gehört, da ihr Leadsänger Freddy Lim in das taiwanesische Parlament gewählt wurde.

Nun veröffentlicht CHTHONIC am Montag (18. Januar) in Zusammenarbeit mit FLESH JUICER eine neue Live-Single namens 'Turn The Sun Off' und ein dazugehöriges Live-Video.Anfang Dezember 2020 traten CHTHONIC-Sänger Freddy und Gitarrist Jesse mit FLESH JUICER beim Musikfestival "ROAR NOW! BANGKAH" auf.

Gemeinsam spielten sie den Song 'Turn The Sun Off', der ursprünglich auf dem Album "Fairy Tales Of Ocean Deep" von FLESH JUICER enthalten war.

Zu sehen und zu hören ist 'Turn The Sun Off' weltweit auf digitalen Plattformen.