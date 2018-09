CHTHONIC: Neues Album, erstes Video

Die asiatische Symphonic Extreme Metel-Band hat bald ein neues Album am Start mit dem Titel "Battlefields of Asura" angekündigt, das am 12. Oktober erscheinen soll. Mit dem Lied 'Millennias Faith Undone' gibt es das erste Stück bereits als Video, in dem die Sängerin Denise Ho aus Hongkong als Gast auftritt: Youtube.

