CIDESPHERE: Plattenvertrag mit Testimony Records geschlossen

Das Label Testimony Records und die türkische Death-Metal-Band CIDESPHERE haben einen Plattenvertrag geschlossen. Das neue Album namens "Dawn Of A New Epoch" wird am 13.11.2020 auf Vinyl, als CD und digital erscheinen. Einen Teaser dazu gibt es bereits. Weitere Details zum zweiten Album der Band sowie die erste Single sollen demnächst bekannt gegeben werden.

