CIRCLES: Neues Album, Videos, Tourdates

Das Album "The Last One" wird am 31. August über Season Of Mist veröffentlicht werden und folgende Lieder enthalten:

1. Winter (04:12)

2. Breaker (03:50)

3. The Messenger (03:29)

4. Arrival (05:57)

5. Tether (03:15)

6. Resolution (03:34)

7. Dream Sequence (04:49)

8. Renegade (05:29)

9. Blueprints for a Great Escape (04:48)

10. Alone With Ghosts (05:59)

Zu dem Album gibt es ein offizielles Video zu 'Tether': Youtube.

Außerdem kann man sich noch den Song 'Breaker' anhören: Youtube.

Und dann noch das Stück 'Blueprints For A Great Escape': Youtube.

Das Album kann bereits bei Season Of Mist vorbestellt werden. Außerdem wird die Band mit CALIGULA'S HORSE und I BUILT THE SKY auf Europa-Tournee kommen:

07 Oct 18 Baarlo (NL) ProgPower Festival

08 Oct 18 Paris (FR) Backstage

09 Oct 18 Nantes (FR) Ferrailleur

11 Oct 18 Mungia (ES) Mungirock Aretoa

14 Oct 18 Madrid (ES) Nazca

15 Oct 18 Lisbon (PT) RCA Club

17 Oct 18 Aarau (CH) KiFF Foyer

18 Oct 18 Milan (IT) Legend Club

20 Oct 18 Kosice (SK) Collosseum

21 Oct 18 Budapest (HU) Dürer Kert

22 Oct 18 Zagreb (HR) KSET

23 Oct 18 Prague (CZ) Strahov 007

24 Oct 18 Berlin (DE) Musik & Frieden

25 Oct 18 Hamburg (DE) Headcrash

27 Oct 18 Gothenburg (SE) Fangelset

28 Oct 18 Oslo (NO) John Dee

29 Oct 18 Copenhagen (DK) BETA

30 Oct 18 Düsseldorf (DE) The Tube

01 Nov 18 London (UK) Boston Music Room

02 Nov 18 Glasgow (UK) Audio

04 Nov 18 Birmingham (UK) Mama Roux

05 Nov 18 Manchester (UK) Star And Garter

06 Nov 18 Bristol (UK) The Lanes