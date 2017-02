CIRITH UNGOL - Rerelease von

Das ursprünglich erstmals 1984 veröffentlichte Album "King Of The Dead" wird am 28.04.2017 pünktlich zum "Keep It True XX", bei welchem CIRITH UNGOL erstmals in der Karriere in Europa spielen wird, über Metal Blade als Ultimate Edition CD+DVD erscheinen. Das Package wird neben den acht Stücken des originalen Albums zusätzlich den bereits vom letzten Rerelease bekannten Bonustrack "Last Laugh (Live 1984)" enthalten, den Metal-Massacre-Mix von "Death of the Sun", sowie drei Songs vom "Frost And Fire"-Festival 2016 in Ventura. Die DVD wird das komplette 1983er "Live At The Roxy, West Hollywood"-Konzert enthalten (ja, das ist ein anderer Konzertmitschnitt als seinerzeit auf der Bonus-DVD zu "Servants Of Chaos" war; der war von 1984).

