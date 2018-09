CIRITH UNGOL: 12

Ja, ihr habt richtig gehört, die obergenialen Kultmetaller (sorry, ich bin Fanboy...) CIRITH UNGOL beehren uns mit dem ersten neuen Lied seit der "Paradise Lost"-Scheibe! Das Stück wird 'Witch's Game' heißen und mit einer Live-Version von 'Doomed Planet', aufgenommen auf dem Hammer of Doom-Festival, als B-Seite auf 12"-Vinyl in drei verschiedenen Farben erscheinen: einer auf 300 Stück limitierten Ausgabe in "Pastel Orange/Red Marbled", auf 500 Exemplare begrenzt in einer Farbe namens "Rusty Marbled" und einer normalen Ausgabe in schwarzem Vinyl.

Seltsamerweise habe ich davon nichts gehört, bis Kollege Rüdiger im EMP-Shop drüber gestolpert ist. Seltsam. Aber das war die Band schon immer. Ich weiß noch nicht einmal, über welches Label das Ding herauskommen wird, aber was ich weiß ist, dass ich eine haben will. Am 5. Oktober wird es soweit sein!