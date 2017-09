CIRITH UNGOL: Box mit allen Alben veröffentlicht - auf Musikcassetten!

Das ist jetzt aber doch ein wenig zu sehr "back to the roots", oder? Ernsthaft, Tapes? Also, wer noch so ein Gerät hat und sich mit den nervenden Unzulänglichkeiten des Mediums abgeben will, der kann das neue "Legacy Box Set" mit der gesamten Diskographie der Band - "Frost And Fire", "King Of The Dead", "One Foot In Hell", "Paradise Lost" - jetzt bei den üblichen Verdächtigen erwerben. Als Anreiz - ich würde beinahe von Schmerzensgeld sprechen, wenn man das nur auf Cassette bekommt, aber was weiß ich schon - ist ein exklusives Tape eines Live-Auftrittes vom 9. November 1984 im Reseda County Club mit dabei. Das Ding gibt es wohl schon länger, aber ich habe es erst jetzt bemerkt. Mea Culpa. Andererseits - was sind vier Monate für jemanden, der Cassetten kaufen will? Eben. Da bin ich doch noch gut in der Zeit.

