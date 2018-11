CLIMAX BLUES BAND mit neuem Album, Tourdates

Am 5. Januar wird eine der dienstältesten Rockbands der Welt ein neues Album zum 50-jährigen Bestehen der Band veröffentlichen mit dem Titel "Hands Of Time". 13 eigene Stücke und ein bislang unbekannter "Bonus" wurde angekündigt, außerdem ein paar Konzerte auf dem europäischen Festland, zu dem hoffentlich noch ein paar hinzukommen werden:

30.1.2019, KONZERTFABRIK Z7, Pratteln (CH)

31.1.2019, ALTES KINO RANKWEIL, Rankweil (A)

01.2.2019, MÜHLE HUNZIKEN KONZERT AG, Rubigen (CH)

02.2.2019, KULTUR IM EISENWERK, Frauenfeld (A)

Hier ist ein Video des Lieds 'Ain't that a Kick in the Head' vom kommenden Album: Youtube.