CLOVEN HOOF besingen die Götter des Krieges

In etwas mehr als zwei Wochen wird "Age Of Sreel" erscheinen, da ist es doch mal Zeit für eine Hörprobe, oder? Hier ist 'Gods Of War': Youtube.

Das Album wird als CD und als auf 500 Stück limitierte Vinyl-Scheibe erscheinen, wobei davon 400 schwarz sind und nur 100 als Schwarz-Silber-Splatter-Version erhältlich sein werden.