CODE RED betätigt sich als

AOR Heaven bringt mit CODE RED die Band um Ex-SAHARA (die Schweden, nicht die US Amerikaner) Sänger Ulrick Lönnqvist. Am 20. Oktober wird der Melodie-Batzen der Band verfügbar sein, die mit dem Chilenen Daniel Flores am Schlagzeug und im Produzentensitz noch einen weiteren bekannten Musiker in ihrem Reihen hat, den man von MIND'S EYE kennt. Wer mal reinhören will, kann hier Ausschnitte aus drei Songs hören:

CODE RED - Eternal Pretender (Edit)



CODE RED - I Won't Be Your Hero (Edit)



CODE RED - Lift Me Up (Edit)