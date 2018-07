COHEED & CAMBRIA: Neue Kreaturen im Oktober

Die Amis von COHEED & CAMBRIA haben ihr neues Album "The Unheavenly Creatures" für den 05. Oktober 2018 via Roadrunner Records angekündigt. Dabei ist "The Unheavenly Creatures" der erste Akt eines eneun Konzeptzyklus, der im Universum der "Armory Wars"-Saga spielt, die bereits für die ersten sechs Alben Pate stand. Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Straftäter Creature und Colossus.



Die Tracklist umfasst 15 Songs, die es auf mehr als 78 Minuten Spielzeit bringen und liest sich wie folgt:

01. Prologue

02. The Dark Sentencer (Clip verlinkt)

03. Unheavenly Creatures

04. Toys

05. Black Sunday

06. Queen Of The dark

07. True Ugly

08. Love Protocol

09. The Pavilion (A Long Way Back)

10. Night-Time Walkers

11. The Gutter

12. All On Fire

13. It Walks Among US

14. Old Flames

15. Lucky Stars



Zur Einstimmung könnt ihr euch schon einmal das sehr coole Video zum Titeltrack 'Unheavenly Craetures' anschauen:







Und natürlich haben wir auch das Coverartwork für euch:



Mich hat heute beretis das COHEED-Fieber erfasst.



Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Peter Kubaschk Tags: coheed cambria unheavenly creatures dark sentencer