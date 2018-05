COLDSPOT, ABSINTH und RIGHT TO REMAIN DEAD: Live in Bonn

Am kommenden Freitag, den 4. Mai 2018, ist es wieder soweit, dann geht die von uns präsentierte TaktArt Clubshow im Bonner Rock & Pop Zentrum in die nächste Runde. Und auch dieses mal wird dem Publikum eine abwechslungsreiche Show geboten, denn mit den erfahrenen Death-Metallern COLSPOT, den Thrash-Jungspunden ABSINTH und der Metalcore-Truppe RIGHT TO REMAIN DEAD sollte mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein. Also nichts wie hin da und den lokalen Undeground unterstützen.

Wo: RPZ BONN Wann: 04.05.2018 Einlass: 19 Uhr Eintritt: 8€ (AK)