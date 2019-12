COLLAPSE UNDER THE EMPIRE: Große Stücksammlung zum Jahresbeginn

Zum 10-jährigen Jubiläum von COLLAPSE UNDER THE EMPIRE erscheint am 08.01.2020 das Retrospektive Album "THE END OF SOMETHING" mit 38 Liedern. Das Ganze gibt es als limitierte Vinylbox mit 4 LPs. Mit dabei sind viele Raritäten, Bonus Tracks und B-Seiten aus der letzten Dekade.

Pünktlich dazu ist nun auch neues Stück erschienen, was es hier zu erleben gilt.