COMA ALLIANCE: Video zu 'Royd' vom neuen Album

Vor kurzem wurden für 2019 einige Konzerttermine des Musik-Projektes COMA ALLIANCE veröffentlicht. Nun wurde dazu bekannt gegeben, dass am 16.11.2018 das neue Album "Weapon Of Choice" veröffentlicht wird.



Aus dem gemeinsamen Album von Adrian Hates (DIARY OF DREAMS) und Torben Wendt (DIORAMA) wurde jetzt ein Video zum neuen Song 'Royd' veröffentlicht.



Live ist COMA ALLICANCE wie folgt zu erleben:



11.01.2019 Oberhausen, Kulttempel

12.01.2019 Hamburg, Markthalle

17.01.2019 Frankfurt, Batschkapp

18.01.2019 Stuttgart, Im Wizemann

19.01.2019 München, Backstage

25.01.2019 Berlin, Huxleys Neue Welt

26.01.2019 Dresden, Reithalle



15.02.2019 St. Petersburg, Aurora Concert Hall

16.02.2019 Moskau, Club Theater



Karten gibt es in DIARY OF DREAMS-Shop.

