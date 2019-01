COMEBACK KID auf Headliner-Tour

Die Kanadier wollen uns ihr aktuelles Album "Outsider" nahebringen und werden mit den Support-Bands NO TURNING BACK, JESUS PIECE und SHARPTOOTH hier aufspielen:

19.04.19 Schijndel @ Paaspop (nur COMEBACK KID)

20.04.19 Bochum @ Matrix

21.04.19 Søborg @ Richter Gladsaxe

22.04.19 Hamburg @ Logo

23.04.19 Berlin @ Columbia Theater

24.04.19 Warsaw @ Proxima

25.04.19 Leipzig @ Conne Island – mit ONE KING DOWN

26.04.19 Wiesbaden @ Schlachthof

27.04.19 Meerhout @ Groezrock

28.04.19 Leeds @ Outbreak Fest – ohne NO TURNING BACK