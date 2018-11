COME TASTE THE BAND mit Starpower am Mikrophon

Die Norweger, die wenig überraschend musikalisch im Kielwasser von DEEP PURPLE unterwegs sind, werden am 25. Januar "Reignition" über AOR Heaven veröffentlichen. Mit dabei sind zwei große Goldkehlen des melodischen Rock und Metal, nämlich Doogie White auf sieben und Joe Lynn Turner auf den übrigen beiden Liedern:

1. Not That Kind Of Man

2. Under Your Skin

3. Slave For Your Love

4. Black Rose

5. Tied Down 6. Don`t Let Me Bleed

7. Fools In The Night

8. Cradle To Grave

9. So Long Old Friend