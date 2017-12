COMMUNION gleich mit zwei Alben

Die beiden Scheiben der Chilenischen Black/Death-Band werden über Hell's Headbangers am 26. Januar veröffentlicht werden. Es handelt sich dabei um das Debüt "At the Announcement", dass auf Sinister Flame Records erscheinen wird und im Vertrieb bei Hell's Headbangers sein wird, und um das Zweitwerk "The Communion", das direkt bei den US-Amerikanern erscheinen wird. Warum gleich zwei Alben? COMMUNION kann bereits auf zehn Jahre Bandgeschichte zurückblicken, in denen sie einige Demos, Singles und eine EP veröffentlicht haben, doch nun kommen die Lieder zu Albumehren.

Trackliste zu "At the Announcement"

1. Impalement to Destroy

2. Intro 1

3. Secret Rites

4. Intro 2

5. At the Announcement

6. Enthroned Inquisition

7. Intro 3

8. Consecrated to the Abyss

9. Castigation Ceremonious Verses

10. Plague Outbreaks

11. Last Ordeal

Trackliste zu "The Communion"

1. Intro

2. Glorify the Dark

3. Intro 2

4. Crush the Atheism

5. Embrace Cruelty's Flame

6. Witching Thrust

7. Fire Worship

8. Funeral of Mercy

9. Bloody Butcher

Wer die Band noch nicht kennt, kann hier mal reinhören in 'Secret Rites': Youtube.

Das klingt das deutlich nach HELLHAMMER, finde ich, aber ich habe von dieser Art Metal nicht allzu viel Ahnung. Fans mögen sich mal selbst ein Bild machen.