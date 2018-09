CONAN zeigt uns den 'Volt Thrower'

Das Stück stammt aus dem am am 14. September erscheinenden Album "Existential Void Guardian": Youtube.



Hier ist die gesamte Trackliste:

01 Prosper On The Path

02 Eye To Eye To Eye

03 Paincantation

04 Amidst The Infinite

05 Volt Thrower

06 Vexxagon

07 Eternal Silent Legend

08 BONUS: Total Conquest (live 2018 @ Rebellion Manchester)

09 BONUS: Satsumo (live 2018 @ Rebellion Manchester)

10 BONUS: Foehammer (live 2018 @ Rebellion Manchester)

11 BONUS: Hawk As Weapon (live 2018 @ Rebellion Manchester)



"Existential Void Guardian"wird es als Digipack-CD, Doppel-LP im Gatefold in schwarz, gold und dunkelfrün sowie als Download geben. Vorbestellungen können im Napalm Records Shop aufgegeben werden. Im Anschluss an den Release wird die Band auf Tournee gehen:

10.08.18 PT - Moledo / Sonic Blast Moledo Fest

11.08.18 UK - Winchester / Boomtown Fair

16.08.18 IR - Galway / The Loft

17.08.18 IR - Cork / Cyprus Avenue

18.08.18 IR - Limerick / Dolans Warehouse

30.09.18 UK - Sheffield / O2 Academy

02.10.18 NL - Eindhoven / Effenaar

03.10.18 DE - Bochum / Rockpalast

04.10.18 DE - Hamburg / Logo

05.10.18 DE - Berlin / Musik & Frieden

06.10.18 PL - Wroclaw / Firlej

07.10.18 PL - Warsaw / Poglos

09.10.18 LT - Vilnius / Rock River Club

10.10.18 LV - Jelgava / Melno Cepuriso Balerija

11.10.18 EE - Tallinn / Sveta

13.10.18 FI - Helsinki / Blow Up 4 Festival

15.10.18 SE - Stockholm / Kraken

17.10.18 SE - Malmo / Plan B

19.10.18 DK - Copenhagen / Stengade

20.10.18 NL - Leeuwarden / Into The Void Festival