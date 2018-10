CORELEONI: Im November auf Tour

In drei Tagen startet die Tour von CORELEONI, der All-Start Truppe um GOTTHARD-Gründer und Gitarristen Leo Leoni.



Gemeinsam mit RAINBOW- und LORDS OF BLACK-Sänger Ronnie Romero, mit Hena Habegger (Drums, GOTTHARD), Igor Gianola (Gitarre, Ex-GOTTHARD/U.D.O.) und Mila Merker (Bass) lässt Leoni alte GOTTHARD-Stücke neu aufleben.



01.11.2018 // A-Dornbirn, Conrad Sohm

02.11.2018 // Tuttlingen, Stadthalle

04.11.2018 // Ludwigsburg, Rockfabrik

06.11.2018 // A-Wörgl, Komma

07.11.2018 // Bochum, Matrix

08.11.2018 // NL-Weert, De Bosuil

10.11.2018 // Memmingen, Kaminwerk

11.11.2018 // Berlin, Frannz

13.11.2018 // Hamburg, Markthalle

14.11.2018 // Aschaffenburg, ColosSaal

16.11.2018 // Burglengenfeld, VAZ

17.11.2018 // CH-Boswil, ChillOut

21.11.2018 // CH-Solothurn, Kofmehl

22.11.2018 // CH-Rubigen, Mühle Hunziken

24.11.2018 // CH-Wetzikon, Hall Of Fame

27.11.2018 // Augsburg, Spectrum

28.11.2018 // CH-Sion, Le Pont Franc

29.11.2018 // CH-Luzern, Schüür

