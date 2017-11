CORNERSTONE: Video zu 'Nothing To Lose'

Da habe ich die Österreicher CORNERSTONE in meinem Review zu ihrem aktuellen Album "Reflections" gelobt und danach ganz übersehen, dass die Band ein Video veröffentlicht hat. Hier ist 'Nothing To Lose': Youtube.

Darin gibt es gleich mehrere Erkenntnisse:

- Close-Ups der attraktiven Sängerin Alina Peter sind okay, lieber Kamermann, nur die Beine zu zeigen ist aber dann doch fragwürdig. Auch wenn ich böser Bube grinsen musste.

- Gold-glänzende Gitarren und grüne Plektren passen nicht zusammen.

Ansonsten ist das einfach ein cooler Song. Wer mehr hören will, kann ja mal auf der Bandwebseite vorbeischauen. Apropos schauen: Das geht in Wien auch am 1.12. im Cafe Falk und am 15.12. im Cafe Liliom.