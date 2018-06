CORNERSTONE kommt auf Tour

Die österreichischen Melodic Rocker haben eine ziemlich umfangreiche Tour auf die Beie gestellt, die sie neben ihrem Heimatland auch nach Deutschland und auf die britische Insel führen wird. Hier sind die Tourdaten:

06/08 AT - Falkenstein, Siebenschläfer

06/09 AT - Steirer INK - internat.Tattoo Event Gratkorn

06/09 AT - Mödling, Templerhof

06/22 AT - Wien, Donauinselfest

06/23 AT - Ternitz, Petersberg

06/30 UK - Grantham, Knipfest

07/05 AT - Wolfsberg, Orpheo

07/06 AT - Zeitlos Herzogenburg

07/07 AT - Leoben, Das Habakuk

07/18 DE - Sögel, Haus Elke

07/19 UK - Northampton, The King Billy

07/20 UK - Caerphilly, The Patriot

07/21 UK - The Iron Road, Evesham

07/22 UK - Newark-on-Trent, The Flying Circus

07/23 UK - Hull, O'Rileys

07/24 UK - Newcastle, Trillians

07/26 UK - Bristol, The Red Lion

07/27 UK - Leeds, Hungry Horse

07/28 UK - East Grinstead, The Sussex Arms

08/25 AT - Mariazell, Strandbuffet am Erlaufsee

09/01 AT - Langenwang, Barletti

09/14 AT - Salettl Lilienfeld

09/16 AT - Musikfest Grabern

09/22 AT - Neunkirchen, Flavour Bar

09/29 AT - Wien, Saloon Donauplex

10/26 AT - Ybbs/Donau, Dani's Milchbar

11/23 AT - Sankt Gallen, Kaffeehaus Purkowitzer

11/31 AT - Villach, Jibi's

12/14 DE - Straubing, The Raven

12/15 DE - Maulburg, Ochsen

Vor kurzem war die Band auch im österreichischem Fernsehen zu sehen bei Peter Rapps Brieflos-Show am frühen morgen. Hier ist das Video davon: Youtube.