CORONER: Mentales Grinsen

Just wurden die ersten drei Alben der Schweizer Tech-Thrasher CORONER von Century Media neu aufgelegt, da kündigt Noise Records auch die Wiederveröffentlichung der beiden Meisterwerke "Grin" und "Mental Vortex" an. Beide Alben erscheinen am 29. Juni zunächst auf Vinyl. "Grin" kommt in grünem Vinyl, "Mental Vortex" im lila Vinyl. Und so sieht das ganze aus:







Die Tracklisten sind unverändert und lesen sich wie folgt:



Tracklist "Mental Vortex"

01. Divine Step (Conspectu Mortis)

02. Son Of Lilith

03. Semtex Revolution

04. Sirens

05. Metamorphosis

06. Pale Sister

07. About Life

08. I Want You (She’s So Heavy)



Tracklist "Grin":

01. Dream Path

02. The Lethargic Age

03. Internal Conflicts

04. Caveat (To The Coming)

05. Serpent Moves

06. Status : Still Thinking

07. Theme For Silence

08. Paralized, Mesmerized

09. Grin (Nails Hurt)

10. Host

Quelle: CMM Redakteur: Peter Kubaschk Tags: coroner mental vortex grin