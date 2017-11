CORROSION OF CONFORMITY:

So heißt nämlich das kommende Album der US-Amerikaner, das am 12. Januar über Nuclear Blast zu uns geschickt werden wird. Was man schon hören kann ist der Song 'Cast The First Stone' und der klingt ziemlich mächtig: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

01. Novus Deus

02. The Luddite

03. Cast The First Stone

04. No Cross

05. Wolf Named Crow

06. Little Man

07. Matre's Diem

08. Forgive Me

09. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe (A Call To The Void)

15. Son And Daughter