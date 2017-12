CORROSION OF CONFORMITY: Video zu 'Wolf Named Crow'

Das neue Album der US Amerikaner wird über Nuclear Blast am 12. Januar erscheinen und "No Cross No Crown" heißen. Jetzt gibt es zu dem Song 'Wolf Named Crow' ein cooles Video: Youtube.

Das ist ein durchaus lässiger Song, finde ich. Wer das Album jetzt vorbestellen will, kann das im Nuclear Blast Shop tun, wo es zahlreiche Versionen gibt. Ganz retro sogar eine Musik-Cassette. Jungs, die waren schon Mist, als man sie noch brauchte. Ich bin ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind, die sind sicher heute auch noch Mist.