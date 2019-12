CORROSION OF CONFORMITY kommt auf Tour!

Um die Band aus North Carolina war es in den letzten, ja, zwei Jahrzehnten eher ruhig gewesen, aber jetzt kommt das Metal-Quintett mal wieder zu uns und bringt dabei SPIRIT ADRIFT als Anheizer mit.

Bassist Mike Dean dazu: "Seit der Veröffentlichung von "No Cross No Crown" ist eine klasse Chemie innerhalb der Band entstanden, die wir nach und nach ausgebaut haben und die uns immer wieder ein Stückchen besser hat werden lassen. Diese gut geölte Maschine wollen wir nun am Laufen halten, weshalb wir uns freuen, mit SPIRIT ADRIFT zurück nach Europa und Großbritannien zu kommen."

Hier sind die Termine:

25.04. IRL Dublin - The Academy

26.04. UK Belfast - Limelight 2

28.04. UK Glasgow - The Garage

29.04. UK Manchester - Club Academy

01.05. UK London - Desertfest

02.05. B Izegem - Headbanger's Balls Fest (ohne SPIRIT ADRIFT)

03.05. D Berlin - Desertfest

05.05. A Salzburg - Rockhouse

06.05. D München - Backstage (Halle)

07.05. I Mailand - Legend Club

09.05. E Madrid - Kristonfest*

10.05. E Barcelona - Razzmatazz 2

12.05. F Paris - Petit Bain

13.05. F Rouen - Le 106

15.05. UK Southampton - Engine Rooms

16.05. UK Birmingham - O2 Institute 2