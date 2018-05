COR SCORPII - erste Songs vom zweiten Album

Zehn lange Jahre nach ihrem Debütalbum "Monument" (2008) sind die Sogndal-Metaller COR SCORPII wieder am Start und legen der Fangemeinde ihre zweite Langspielplatte "Ruin" vor, die am 15.06.2018 über das Bergener Label Dark Essence Records in die Läden kommen wird.



Die 2004 gegründete und aus dem WINDIR-Umfeld stammende Band verbindet neuerlich auf ihre typische Weise typisch norwegischen Metal mit der Melodik nordischer Folklore und neoklassischem Bombast. Hierbei werden auch immer mal wieder untypische Instrumente wie Mandoline oder Akkordeon integriert. Die Aufnahmen zogen sich über ca. drei Jahre, gemischt wurde das Album schließlich von Børge Finstad im Toproom Studio, das Mastering übernahm Tom Kvålsvoll im Kvalsonic Lab.

Das Artwork der Scheibe wurde von Novans V. Adikresna gestaltet und zu hören gibt es die folgenden Stücke:



1. Svart Blod (Hovmod star for fall)

2. Hjarteorm

3. Skuggevandrar

4. Fotefar

5. Helveteskap

6. Ri di Mare

7. Ærelaus

8. Siste Dans



Erste Hörproben halten YouTube und Bandcamp bereit: