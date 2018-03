COVEN auf Tour im Juni

Die Okkult-Rocker, die bereits set den 60er Jahren den Weg bereiteten für viele Bands, die wir heute schätzen wie BLACK SABBATH oder KING DIAMOND, werden uns in Kürze live beehren. Frontfrau Jinx Dawson hat mit ihrem aktuellen Line-Up eine beinahe neue EP am Start mit dem Titel "Light The Fire" aus dem Jahr 2016, aus der wir sicher zu diesen Gelegenheiten etwas zu hören bekommen werden:

13.06.2018 DE Hamburg, Logo14.06.2018 DE Berlin, Bi Nuu15.06.2018 DE München, Backstage Halle16.06.2018 DE Lichtenfels, Paunchy Cats18.06.2018 DE Frankfurt, Das Bett

Mit von der Partie werden DUNE PILOT und SON OF MORPHEUS sein.