CRADLE OF FILTH: Albumdetails

Das zwölfte Album der Extreme-Metaller steht in den Startlöchern. Es wird auf den sperrigen Namen "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" hören und am 22. September Dank Nuclear Blast das Licht der Welt erblicken. Vorher wird es am 5. Juli schon eine Vorab-Single geben. Das Album wurde von Scott Atkins in den Grindstone Studios in Suffolk aufgenommen. Erste Tourtermine stehen auch schon, allerdings bisher erst für Großbritannien und Irland im November.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: cryptoriana - the seductiveness of decay cradle of filth