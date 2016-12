CRADLE OF FILTh: Coverversion von ANNIHILTOR auf dem kommenden Album

Die Briten schrecken bekanntlich vor nicht viel zurück. wie jeder weiß, der die unerträgliche Coverversion von IRON MAIDENs Klassiker 'Hallowed Be Thy Name' je gehört hat. Nun muss also Jeff Waters dran glauben, wie die Band bekannt gab. Auf dem kommenden Album wird es eine Version von 'Alice In Hell' geben. Ich werde ihr wahrscheinlich besser ausweichen, aber es heißt, Jeff Waters hätte das Stück gebilligt. Er kann sich also nicht beschweren.

Quelle: Facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: cradle of filth annihiator alice in hell