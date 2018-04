Die Schweden beglücken uns mit einem Video mit vielen Live-Szenen zu dem Lied 'We Are Legion', in dem Jimmy Johanson Regie führt. In dem Video sieht man den neuen Sänger Gabriel Keyes, der an diesem Abend, dem 30. März, im Kägelbanan in Stockholm die Band durch den Gig führte: Youtube.

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: crashdiet we are legion