Die schwedischen Sleaze Rocker CRAZY LIXX werden am 17. Mai ihr neues Langeisen "Forever Wild" via Frontiers Music in die CD-Regale wuchten. Mit 'Wicked' gibt es nun auch ein erstes vielversprechendes Audio-Video dazu, welches mir schon das Wasser im Mund zusammen laufen lässt. Youtube.

