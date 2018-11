CRAZY X-MAS 2018: KISSIN' DYNAMITE als Headliner bestätigt!

Da die Resonanz auf die erste Ausgabe der von den Veranstaltern des "Bang Your Head!!!"-Festivals veranstalteten Vorweihnachtsparty "CRAZY X-MAS" im Vorjahr großartig war, soll die Sause ab sofort alljährlich über die Bühne gehen. Termin für die zweite offizielle BYH!!!-Weihnachtsfeier ist der 8. Dezember 2018, Veranstaltungsort ist die Festival-erprobte "Volksbank Messehalle" am Messegelände in Balingen.

Neben einem der Jahreszeit einstreichenden Rahmenprogramm sowie diversen Überraschungen erwartet Euch in erster Linie - wie es sich an jenem Ort eben gehört - gepflegte, musikalische Vollbedienung.

Dafür sorgen neben dem heute bekanntgegeben Hauptact KISSIN' DYNAMITE, GLORYHAMMER, SINNER, BULLET, MAJESTY und MAXXWELL

Tickets sind ab sofort zum Frühbucherpreis von € 39,- (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) im "Bang Your Head!!!"-Shop (https://www.bang-your-head.de/shop/) erhältlich. Allerdings ist durchaus Eile geboten, denn das Kontingent ist auf 2500 Stück limitiert, das der VIP-Pakete sogar auf nur 30 Stück.