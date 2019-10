CRAZY X-MAS 2019: ROSS THE BOSS ist mit dabei!

Für die von den Veranstaltern des "Bang Your Head!!!"-Festivals organisierten Weihnachtsfeier mit dem selbsterklärenden Titel "Crazy X-Mas" wurde ein absoluter Top-Act bestätigt: ROSS THE BOSS!

Da seine Show das Festival in diesem Sommer fulminant und von tosendem Applaus begleitet beendete, ist davon auszugehen, dass der Recke mit seiner Mannschaft auch im Dezember den Zusehern gehörig einheizen wird. Das sollte aber auch nicht besonders schwierig sein, denn hält man sich allein die Setliste vom Auftritt im Juli vor Augen, ist alles klar. Klassiker wie 'Death Tone', 'Kill With Power' oder 'Hail And Kill' gehen schließlich einfach immer.

Neben ROSS THE BOSS sind bisher folgende Acts für die am 7. Dezember in der "volksbank*messe" Balingen über die Bühne gehende "Crazy X-Mas"-Weihnachtsfeier bestätigt:

DESTRUCTION

RAGE

FINAL BREATH

BLOODBOUND

Ausständig ist noch der "Überraschungsgast" über den wir Euch in Bälde informieren werden Tickets für das "Crazy X-mas" sind noch erhältlich, und zwar für € 49.- (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) im BYH-Webshop

Das Kartenkontingent ist allerdings auf 2500 Stück limitiert, weshalb schön langsam aber sicher eine Bestellung ratsam wäre. Auch die beliebten VIP-Packages sind noch zu haben, dieren Anzahl ist jedoch gar auf 30 Stück begrenzt.

