CREEPER mit Weihnachts-EP

Jetzt nimmt eine Band den Begriff Horror-Punk aber zu wörtlich. Eine Weihnachtsscheibe? Dann auch noch mit einem Popsong wie 'Same Time Next Year', einem folkigen POGUES-Cover 'Fairytale Of New York' und dem fürchterlichen 'Blue Christmas', das zuerst Elvis Presley in die Welt gesungen hat? Ich habe euch gewarnt... zur Weihachtszeit treibt selbst Rock seltsame Blüten.

Trackliste:

Same Time Next Year (3:06)

Fairytale Of New York (4:02)

Blue Christmas (2:07)

Ich glaube, das Ding gibt es aber nur digital.