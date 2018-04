CREMATORY: Videos zu 'Cemetary Stillness' und 'Salvation'

Am 13. April wird "Oblivion" erscheinen. Daraus gibt es bereits 'Cemetary Stillness' als Lyric-Video: Youtube.

und 'Salvation' ebenfalls: Youtube.

Auf der Scheibe wird es folgende Lieder geben:

Expectation

Salvation

Ghost Of The Past

Until The Dawn

Revenge Is Mine

Wrong Side

Stay With Me

For All Of Us

Immortal

Oblivion

Cemetary Stillness

Blessed

Demon Inside

und im Anschluss an die Veröffentlichunggeht die Band auf Tournee:

27.4 Leipzig - Werk 2

28.4 Mannheim - MS Connection

29.4 Ludwigsburg - Rockfabrik

30.4 Saarbrücken - Garage

9.5 Siegburg - Kubana

10.5 Frankfurt - Nachtleben

11.5 Dresden - Scheune

12.5 Hameln - Sumpfblume

18.5 Magdeburg - Factory

19.5 Erfurt - From Hell

20.5 Berlin - BiNuu

30.5 Nürnberg - Der Cult

31.5 München - Backstage

1-3.6. Pilsen, Czech Republic - Metalfest

4-7.7. Ballenstedt - Rock Harz Open Air