CRIMSON DAWN:

Es ist noch nicht viel mehr bekannt als dass die Italiener 2017 den Nachfolger zum 2013er "In Strange Aeons" unter dem Titel "Chronicles Of An Undead Hunter" über Punishment 18 Records an den Start bringen werden. Immerhin hat die Band bereits das Artwork und die Tracklist enthüllt:

01. Twilight Of The Wandering Souls (Intro)

02. Eternal Is The Dark

03. Neverending Rain

04. The Suffering

05. The Skeleton Key

06. Gaze Of The Scarecrow

07. Dark Ride

08. Checkmate In Red

09. To Live Is To Grieve