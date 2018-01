CRIPPLED BLACK PHOENIX: Cover-EP und erste Hörprobe

Die Briten bringen eine Cover-EP mit dem Namen "Horrific Honorifics". So weit, so wenig aufregend. Noch runzliger wird die Stirn, wenn man hört, dass das erste Lied eine Version von 'The Faith Healer' der SENSATIIONAL ALEX HARVEY BAND ist, aber die Version ist tatsächlich mal anders, irgendwo zwischen Industrial und SISTERS OF MERCY: Youtube.

Hier ist die ganze Trackliste:

1. False Spring (ARBOURETUM)

2. The Golden Boy Swallowed By The Sea (SWANS)

3. Will-O-The-Wisp (MAGNOLIA ELECTRIC CO)

4. Victory (NO MEANS NO)

5. In Bad Dreams (THE GOD MACHINE)

6. The Faith Healer (THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND)

Der Rest ist auf jeden Fall mal viel origineller als die Vorab-Single. Käuflich erwerben kann man das Ding am 9. März.