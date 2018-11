CRIPPLED BLACK PHOENIX auf Tour in Deutschland

Im März wird CRIPPLED BLACK PHOENIX die "Great Escape"-Tour auch ausgiebig in Deutschland aufführen. Hier sind die Termine:

24.03.2019 So. Hamburg - Knust

28.03.2019 Do. Berlin - Bi Nuu

29.03.2019 Fr. Dresden - Scheune

01.04.2019 Mo. Aschaffenburg - Colos-Saal

07.04.2019 So. Villingen-Schwenningen - Klosterhof

09.04.2019 Di. München - Feierwerk – Hansa 39

10.04.2019 Mi. Köln - Luxor

Als Support werden SOFT KILL und FOTOCRIME dabei sein.