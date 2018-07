CRIPPLED BLACK PHOENIX enthüllt 'To You I Give'

Das kommende Album "The Great Escape" wirft seinen Schatten voraus. Hier ist der Neunminüter 'To You I Give': Youtube.

Das Cover wurde auch vorgestellt. Es zeigt ein fliegendes Pferd. Nein, kein Pegasus. Hier ist die Trackliste:

1. You Brought It Upon Yourselves (3:43)

2. To You I Give (9:22)

3. Uncivil War (pt I) (2:50)

4. Madman (4:51)

5. Times, They Are A’Raging (11:58)

6. Rain Black, Reign Heavy (5:58)

7. Slow Motion Breakdown (4:34)

8. Nebulas (5:35)

9. Las Diabolicas (3:49)

10. Great Escape (pt I) (7:36)

11. Great Escape (pt II) (13:03)

Das Album wird am 14. September als CD, auf Vinyl und als Doppel-CD mit 36-seitigem Artbook und Bonustracks über Season Of Mist erscheinen.