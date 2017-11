CRIPPLED BLACK PHOENIX startet Europatournee

Die Jungs aus Bristol werden am Sonntag in den Niederlanden loslegen und dann fast den ganzen November durch Europa tingeln. Dabei machen sie mit den Begleitbands EARTH ELECTRIC und JONATHAN HULTÉN auch mehrfach Station in Deutschland und einmal in der Schweiz:

12 Nov 17 Drachten (NL) Iduna

13 Nov 17 Münster (DE) Gleis 22

14 Nov 17 Hamburg (DE) Hafenklang

15 Nov 17 Berlin (DE) Cassiopeia

16 Nov 17 Wroclaw (PL) Pralnia

17 Nov 17 Dresden (DE) Scheune

18 Nov 17 Würzburg (DE) Posthalle (Hammer of Doom Festival)

19 Nov 17 Milano (IT) Santeria Social Club

20 Nov 17 Ljubljana (Sl) Orto Bar

22 Nov 17 Solothurn (CH) Kulturfabrik Kofmehl

23 Nov 17 Frankfurt (DE) Das Bett

24 Nov 17 Oberhausen (DE) Kulttempel

25 Nov 17 Tilburg (NL) 013

Dabei kann man CRIPPLED BLACK PHOENIX auch im Rahmen des Hammer Of Doom-Festivals in Würzburg sehen.