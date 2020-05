CRO-MAGS: Filmdebüt

Der Independent-Filmemacher Tom Phillips hat an neun Tagen mit nur einer Kamera seinen Film "Between Wars" in Philadelphia und der Bronx gedreht und dabei Harvey Flanagan von der Band CRO-MAGS zu seinem Schauspieldebüt verholfen. Dabei kamen auch drei Lieder der kommenden CRO-MAGS-Scheibe auf den Soundtrack. Wer neugierig geworden ist, kann den Film hier sehen.

Das Album "In The Beginning" kann man bereits vorbestellen.