CRO-MAGS: erstes Video nach 27 Jahren Abstinenz

Die CRO-MAGS sind bekannt für ihre strikte und direkte Art und Weise, Musik zu machen und auch zu kommunizieren. Kein Wunder, nein, ein Wunder, dass zum Stück 'No One's Victim' von der EP "Don'T Give Him" aus dem Sommer 2019 (Victory Records) ein Video produziert wurde. Das Ganze entstand, als die Band letztens mit den MISFITS auf Tour war.

Die letzte Bebilderung eines Stückes ist wirklich 27 Jahre her, es handelte sich um 'The Path Of Perfection', das auf MTV gespielt wurde, also aus einer Zeit, als das Musikfernsehen noch als teilweise innovativ galt.

Zudem wird die Band am 06.12.2019 eine weitere neue EP namens "From The Grave" veröffentlichen, dessen Titelstück da unten auch noch zu finden ist.