Die CD ist bereits im Dezember erschienen, aber bald kann man den Tod der Nordmänner auch als Doppel-Vinyl-Ausgabe erwerden. Am 16. Februar wird das auf 300 Exemplare limitierte Werk mit drei Bonustracks erscheinen. Hier ist die Trackliste:

Seite A

1. Behold The Lights

2. All Alone

3. Shields Of Gold

4. Dear Father

Seite B

5. Betrayal

6. I’m With You

7. Gods Of Glory

8. One Step To The Lake Below

Seite C

1. Sentenced To Death

2. Rain

3. When Northmen Die

Seite D

4. Farewell Song

5. The Millenium King (Bonustrack)

6. A World Without Heroes (Bonustrack)

7. Hunting High And Low (Bonustrack)